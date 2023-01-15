"لستُ من الشامتين".. المصري محمد أبو جبل يعلّق على إصابة حارس نادي النصر السعودي

2023/01/15 | 08:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق المصري محمد أبو جبل، حارس نادي البنك الأهلي، على إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس نادي النصر السعودي، في الكتف، خلال مباراة "العالمي" مع الشباب، والّتي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري "روشن" السعودي.

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