"هراء تام".. جدل كبير بسبب "هدف التسلل" في مرمى مانشستر سيتي

2023/01/15 | 08:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدافع مانشستر سيتي، مانويل أكانجي، إنه من الواضح أن المهاجم، ماركوس راشفورد، كان متداخلا في اللعب قبل تسجيل مانشستر يونايتد هدف التعادل في مباراتهما بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية.

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