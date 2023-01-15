السوداني يعلن انطلاق أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية

2023/01/15 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، انطلاق أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال السوداني في تغريدة على تويتر وتلقتها (بغداد اليوم)، إنه "على بركة الله نطلق، اليوم، أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".

وأضاف أن "ذلك التزامًا وتطبيقًا لبرنامجنا الحكومي، الذي يركّز على معالجة الفقر كأحد أهمّ الأولويات".

وأمس السبت، أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدء تفويج فرق البحث الاجتماعي للأقضية والنواحي الأشد فقرا.

وجاء في بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، أن "هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبدأ بتفويج فرق البحث الاجتماعي للأقضية والنواحي الأشد فقرا تمهيدا لانطلاق البحث الاجتماعي غدا الأحد ٢٠٢٣/١/١٥ تمهيدا لانطلاق البحث الاجتماعي غدا الأحد ٢٠٢٣/١/١٥".

تحرير: ر.ع

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