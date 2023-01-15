2023/01/15 | 09:27 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدف فرنانديز يفجر غضب لاعبي السيتي.. ونقاش حام في النفق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/15 | 09:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف فرنانديز يفجر غضب لاعبي السيتي.. ونقاش حام في النفق) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف فرنانديز يفجر غضب لاعبي السيتي.. ونقاش حام في النفق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).