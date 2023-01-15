2023/01/15 | 09:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما نُفكّر بالإبل، غالبًا ما يخطر في البال مشاهد لـ"سُفُن الصحراء" المُهيبة وهي تجوب الرّمال الذهبيّة، والكثبان الشاسعة.ولذلك عندما يصادف المرء المَشاهد التي وثَقها المصور السعودي، عبدالعزيز الشمري، للإبل، سيشعر أنّه ينظر إلى واقعٍ بديل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالسعودية.. مصور يُبهر الأشخاص بصور للإبل في "عالم بنفسجي") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالسعودية.. مصور يُبهر الأشخاص بصور للإبل في "عالم بنفسجي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).