2023/01/15 | 09:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد الولاية الأكثر كثافة سكانية في أمريكا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يعلن كاليفورنيا منطقة كارثة كبرى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يعلن كاليفورنيا منطقة كارثة كبرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).