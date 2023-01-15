2023/01/15 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

. بينت وزارة الكهرباء، الاحد، تفاصيل مذكرة التفاهم المبرمة بين العراق وشركة سيمنز لتطوير واقع الطاقة في العراق، فيما اشارت الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يزال يؤكد اهتمامه وعنايته بقطاع الكهرباء. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يزال يؤكد اهتمامه وعنايته بقطاع الكهرباء، وأن خطواته جادة في رفع الحيف والظلم عن المواطنين في ظل المشكلة الحقيقية في هذا الملف الذي يستدعي معالجات ستراتيجية" .وأضاف، أن "زيارة رئيس الوزراء إلى ألمانيا ركزت على بحث دعم البنى التحتية لقطاع الكهرباء مع شركة (سيمنس) الألمانية التي تعتبر شريكاً رصيناً وأساسياً منذ سنوات مع وزارة الكهرباء ولديهم جملة من الأعمال والمحطات والمنشآت التي تم نصبها وصنعها في العراق" .واوضح العبادي أن "زيارة السوداني عنيت بتوقيع مذكرة التفاهم مع (سيمنس)"، موضحاً أن "أهم ما جاء في هذه المذكرة نصب محطات إنتاجية بواقع 6 آلاف ميغاواط، إضافة إلى الاهتمام بمشاريع الطاقة الشمسية، كما عنيت المذكرة بدعم قطاع النقل وإنشاء محطات ناقلة وخطوط نقل لتصريف الطاقات المنتجة، كما تضمنت المذكرة جزئيات تتعلق بإمكانية استغلال حقول الغاز المصاحب والطبيعي من قبل وزارة الكهرباء وإنشاء مصافٍ لصالح الوزارة".وأشار الى أن مشكلة الكهرباء حقيقية وتتمثل بانحسار إطلاقات الغاز سواء المورَّد أو الوطني، والحاجة الماسّة للوقود والغاز، لذا فإن مذكرة التفاهم بحثت هذه الجزئية من الموضوع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تبين تفاصيل مذكرة التفاهم المبرمة مع سيمنز ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تبين تفاصيل مذكرة التفاهم المبرمة مع سيمنز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).