قيمة العملات المشفرة تقترب من تريليون دولار.. و

2023/01/15 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع سعر بيتكوين أمس السبت فوق مستوى 20000 دولار لأول مرة منذ أكثر من شهرين.

وارتفعت الحصة السوقية لأكبر عملة مشفرة، إلى 40.98%، من سوق العملات المشفرة الإجمالي، بعدما ارتفعت بنسبة 7.8% حتى كتابة هذه السطور، إلى 20853 دولاراً.

وارتفعت العملة المشفرة بنسبة 26.4% عن أدنى مستوى لها في العام عند 16496 دولاراً في 1 يناير.

وفي هذه الأثناء، ارتفعت عملة إيثر، العملة المرتبطة بشبكة بلوكتشين الإيثيريوم، بنسبة 5.91% إلى 1536.9 دولاراً يوم السبت، مضيفةً 85.90 دولار إلى الإغلاق السابق.

وبلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل إجمالي 975.66 مليار دولار، مقتربة من اختراق حاجز التريليون دولار مجدداً.

على الجانب الآخر، شهدت قيمة التداولات على العملات المشفرة نشاطاً كبيراً، إذ ارتفعت بنسبة 80.2% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة مسجلة تداولات بقيمة 89 مليار دولار.

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