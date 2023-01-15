كورونا يحصد أرواح آلاف الصينين.. توقعات مليون وفاة

2023/01/15 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

فاجأت الصين العالم بعدد صادم من الوفيات بعد التخلي عن سياسة صفر كوفيد وسط انتقادات دولية بشأن عدم شفافية بكين بالإعلان عن الأرقام والبيانات الحقيقية للوفيات والمصابين.

وأبلغت الصين عن ارتفاع كبير في وفيات كوفيد بعد أن انتقدت منظمة الصحة العالمية بكين لتقليلها بشكل كبير، وذلك بعدما فككت بكين فجأة نظامها الصارم لمكافحة الفيروسات لمدة ثلاث سنوات من الاختبارات المتكررة وقيود السفر في أوائل ديسمبر الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع إن الصين لا تبلغ بشكل كبير عن الوفيات الناجمة عن COVID ، على الرغم من أنها تقدم الآن مزيدًا من المعلومات حول تفشي المرض.

60 ألف وفاة

قالت الصين إن ما يقرب من 60 ألف شخص مصابين بكوفيد -19 لقوا حتفهم في المستشفى منذ أن تخلت عن سياسة عدم انتشار كوفيد -19 الشهر الماضي ، وهي زيادة كبيرة عن الأرقام التي تم الإبلاغ عنها سابقًا والتي تأتي بعد انتقادات عالمية لبيانات فيروس كورونا في البلاد.

وقال مسؤول صحي صيني، إن حمى كوفيد ودخول المستشفيات في حالات الطوارئ بلغ ذروته وأن عدد المرضى في المستشفيات مستمر في الانخفاض.

وفيات شهر واحد

وقالت جياو ياهوي ، رئيس مكتب الإدارة الطبية التابع للجنة الصحة الوطنية ، في إفادة إعلامية، في الفترة ما بين 8 ديسمبر و 12 يناير ، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في المستشفيات الصينية 59938 حالة وفاة.

وقالت إن من بين تلك الوفيات، كان سبب 5503 حالة وفاة بسبب فشل الجهاز التنفسي بسبب COVID والباقي نتج عن مزيج من COVID وأمراض أخرى.

مليون وفاة

بينما توقع خبراء الصحة الدوليون ما لا يقل عن مليون حالة وفاة مرتبطة بـ COVID هذا العام، بينما أبلغت الصين سابقًا عن أكثر من 5000 حالة وفاة منذ بدء الوباء ، وهي واحدة من أدنى معدلات الوفيات في العالم.

وكانت السلطات قد أبلغت عن خمس وفيات أو أقل يوميًا خلال الشهر الماضي - وهي أرقام غير متسقة مع طوابير طويلة شوهدت في دور الجنازات وأكياس الجثث التي شوهدت تغادر المستشفيات المزدحمة.

وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع إن الصين لا تبلغ بشكل كبير عن الوفيات الناجمة عن COVID ، على الرغم من أنها تقدم الآن مزيدًا من المعلومات حول تفشي المرض.

تقسيم الوفيات

و قالت جياو إن الصين تقسم الوفيات المرتبطة بـ COVID بين الوفيات الناجمة عن فشل الجهاز التنفسي بسبب عدوى الفيروس التاجي وتلك الناجمة عن الأمراض الكامنة المصحوبة بعدوى الفيروس التاجي.

وقالت رئيس مكتب الإدارة الطبية التابع للجنة الصحة الوطنية: "يتماشى المعيار بشكل أساسي مع تلك التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية والدول الكبرى الأخرى".

وفي الشهر الماضي ، قال خبير صحي صيني في مؤتمر صحفي حكومي إن الوفيات الناجمة عن الالتهاب الرئوي وفشل الجهاز التنفسي فقط بعد الإصابة بـ COVID سيتم تصنيفها على أنها وفيات COVID.

بينما لا تصنف الصين النوبات القلبية أو أمراض القلب والأوعية الدموية التي تسبب وفاة الأشخاص المصابينعلى أنها وفيات تابعة او ناتجة لفيروس كورونا.

العدد أكبر بكثير

قال يانتشونغ هوانغ ، الزميل الأول للصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك ، إن الزيادة بمقدار عشرة أضعاف في الوفيات التي أُعلن عنها يوم السبت تشير إلى أن انعكاس سياسة الصين بشأن COVID "مرتبط بالفعل" بارتفاع حاد في الحالات والوفيات الشديدة ، خاصة بين العجزة.

ومع ذلك ، قال إنه من غير الواضح ما إذا كانت البيانات الجديدة تعكس بدقة الوفيات الفعلية لأن الأطباء لا يشجعون على الإبلاغ عن الوفيات المرتبطة بـ COVID والأرقام تشمل الوفيات في المستشفيات فقط.

وقال: "في الريف ، على سبيل المثال ، مات العديد من كبار السن في المنزل ولكن لم يتم اختبارهم لفيروس كوفيد بسبب عدم توفر أدوات الاختبار أو عدم رغبتهم في الخضوع للفحص".

اتجاه متراجع

قالت جياو ، مسؤول الصحة الصيني ، إن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى علاج طارئ آخذ في الانخفاض وأن نسبة المرضى في عيادات الحمى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس COVID-19 تنخفض بشكل مطرد أيضًا.

وأضافت أن عدد الحالات الشديدة بلغ ذروته ، رغم أنها ظلت عند مستوى مرتفع ، ومعظم المرضى من كبار السن.

قال المسؤولون إن الصين ستعزز إمدادات الأدوية والمعدات الطبية في المناطق الريفية وستعزز تدريب الطاقم الطبي في الخطوط الأمامية في تلك المناطق.

قالت جياو: "عدد زوار عيادة الحمى بشكل عام في اتجاه تنازلي بعد أن بلغ ذروته ، في كل من المدن والمناطق الريفية".

السفر في الصين

أدى الارتفاع الحاد في السفر قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة عندما يعود مئات الملايين إلى ديارهم من المدن إلى البلدات الصغيرة والمناطق الريفية، إلى إثارة القلق من أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الحالات خلال الاحتفال الذي يبدأ في 21 يناير.

وحذرت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع من المخاطر الناجمة عن السفر في العطلات، حيث أعادت الصين فتح حدودها في 8 يناير.

وقالت الهيئة المنظمة للصناعة إنه على الرغم من المخاوف بشأن الإصابات، فقد تعافت أحجام الركاب الجويين في الصين إلى 63٪ من مستويات 2019 منذ بدء موسم السفر السنوي في 7 يناير.

وتوقعت وزارة النقل أن تقفز أحجام حركة الركاب بنسبة 99.5٪ على أساس سنوي خلال هجرة المهرجان ، التي تستمر حتى 15 فبراير ، أو انتعاشها إلى 70.3٪ من مستويات 2019.

وقالت حكومة المدينة إن 46 ألف مسافر يوم الجمعة في مركز القمار الصيني ، كانوا أعلى رقم منذ بدء الوباء ، ومعظمهم من البر الرئيسي.



وتتوقع ازدهار السياحة في عيد الربيع.

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