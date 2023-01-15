2023/01/15 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع,ان زيارة وفد رؤساء الاتحادات الخليجية والإعلام العربي الى بغداد ولقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني, تركت انطباعات رائعة جداً لدى الأشقاء سيكون لها بالغ الأثر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الشباب: زيارة الوفود الخليجية الى بغداد تركت انطباعات رائعةا المركز الخبري الوطني.

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