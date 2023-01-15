تحطم طائرة في النيبال على متنها 72 شخصا

2023/01/15 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

أعلن مسؤولون، اليوم الأحد، تحطم طائرة ركاب على متنها 72 شخصا في منطقة كاسكي بمقاطعة بوكارا وسط نيبال.



وكانت الطائرة متجهة إلى مدينة بوكارا قادمة من العاصمة كتمندو.

وقال المتحدث باسم خطوط "ياتي" الجوية سودارشان بارتاولا إنه كان على متن الطائرة 68 راكبا إضافة إلى طاقم مؤلف من 4 أشخاص، عندما تحطمت الطائرة بين المطار القديم ومطار بوكارا الدولي.

وأضاف المتحدث لصحيفة "كتمندو بوست" أن "فرق الإغاثة في طريقها إلى موقع الحادث، ولا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون".

وقد أظهرت صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الحادث، وسكانا محليين يحاولون إخماد النيران وإسعاف المصابين.

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