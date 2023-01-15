تقرير: انخفاض إنتاج العراق من النفط وارتفاع إنتاج أوبك + في كانون الأول

2023/01/15 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

زادت أوبك وحلفاؤها إنتاج النفط الخام بمقدار 140 الف برميل في اليوم في ديسمبر كانون الاول، وفقًا لأحدث مسح أجرته شركة S&P Global Commodity.

وقالت الشركة في تقرير ان "الدول الأعضاء الـ 13 في المنظمة وحلفاءها ارتفع انتاجها من النفط في كانون الاول ليصل الى 28.98 مليون برميل يوميًا بارتفاع مقدارها 140الف برميل يوميا عن شهر تشرين الثاني الماضي بقيادة نيجيريا، فيما انخفض انتاج العراق ".

ووجد المسح أن "السعودية، كبرى دول أوبك، ضخت 10.48 ملايين برميل في اليوم في ديسمبر كانون الأول، بزيادة طفيفة على أساس شهري بلغت الفي برميل يوميا، بينما أنتج العراق ثاني أكبر عضو 4.46 ملايين برميل في اليوم ، بانخفاض بلغ 3 الاف برميل يوميا عن نوفمبر تشرين الاول، الا انه ارتفع انتاجه عن معدل انتاج الذي حددته المنظمة اليه( الكوتا) والبالغ 4.31 ملايين برميل" .

ووجد المسح أن "الأحجام الروسية تذبذبت قليلاً إلى 9.86 ملايين برميل في اليوم في الشهر، بانخفاض 10 الاف برميل في اليوم فقط.



الا ان اكبر الزيادات جاءت من نيجيريا إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 92 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 1.158 مليون برميل يوميًا، يليها انغولا 38 الف برميل يوميا ".

واشارت الى انه "على الرغم من الزيادة الإجمالية ، لا يزال إنتاج التحالف متأخرًا بشكل كبير عن أهدافه الإنتاجية، مع وجود فجوة عند 1.80 مليون برميل في اليوم في ديسمبر كانون الاول، حيث يواجه معظم الأعضاء صعوبات فنية أو مالية في الحفاظ على الإنتاج".

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