خلال أسبوع.. العراق يُسجل قرابة 600 حالة عنف أسري

2023/01/15 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، تسجيل قرابة 600 حالة عنف اسري خلال مدة أسبوع في العراق، فيما أعلنت عن حصيلة الواجبات الأمنية والخدمية في بغداد والمحافظات.

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