أحداث كانون الثاني.. ‏السوداني يعلن انطلاق أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية

2023/01/15 | 10:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 يناير، 2023 بغداد/ المسلة: الاحد 15 كانون الثاني 2023 ‏رئيس الوزراء يعلن انطلاق أكبر...

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‏السوداني يعلن انطلاق أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية أولاً على المسلة.

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