تراجع الدّور الأمريكي الاسباب والنتائج

2023/01/15 | 10:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 يناير، 2023 بغداد/المسلة: محمد الكعبي زيارة رئيس الولايات المتحدة الامريكية (جو بايدن) للمنطقة العربية...

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