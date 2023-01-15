2023/01/15 | 10:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 27 دقيقة

انطلاق أكبر حملة للبحث عن الفقراء في العراق

منذ 31 دقيقة

الهجرة: شمول 990 أسرة بمادة النفط الابيض في دهوك والسليمانية

منذ 11 ساعة

تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في ديالى

منذ 12 ساعة

مجلس الخدمة: تدقيق أكثر من 37 ألف استمارة لتعيين حملة الشهادات العليا والأوائل

منذ 12 ساعة

الزراعة تلمح الى “الاكتفاء الذاتي” من الحنطة في 2023

منذ 12 ساعة

الأنبار: تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد

منذ 12 ساعة

الدفاع تدعو الطلبة المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الدورة 113 لمراجعتها

منذ 13 ساعة

تغير المناخ يفقد العراق نصف انتاجه الزراعي ويهدد بانهيار المجتمعات الحضرية

منذ 13 ساعة

المالية توضح حقيقة ما نشر من معلومات حول النفقات والإيرادات بموازنة 2023

منذ 13 ساعة

وزيرة الاتصالات تعلن إطلاق الاشتراك المدعوم لخدمة الإنترنت

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في العراق.. موجة ضباب تبدأ من الغد ولا امطار حتى الخميس) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في العراق.. موجة ضباب تبدأ من الغد ولا امطار حتى الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).