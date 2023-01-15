انطلاق أكبر حملة للبحث عن الفقراء في العراق

2023/01/15 | 10:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بيانا بشأن انطلاق أكبر حملة للبحث الاجتماعي.

وذكر المكتب في بيان: “التزاماً بما جاء في أولويات البرنامج الحكومي بدعم الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع، وللتخفيف من معاناتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم، انطلقت اليوم، بتوجيه وإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكبر حملة للبحث الاجتماعي الميداني بمشاركة (2000) باحث من هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، تستهدف 1746086 أسرة تقدمت للشمول بمبلغ الإعانة الاجتماعية عبر النافذة الإلكترونية”.

وأضاف البيان: “يأتي انطلاق حملة البحث بالتوازي مع استكمال إدخال بيانات أكثر من مليون و(500) ألف أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية في نظام زيادة مفردات الحصة التموينية التي أقرّها مجلس الوزراء والاستلام سيكون بدءاً من هذا الشهر”.

ولفت إلى، أن “ما تقدم يمثل التزاماً من الحكومة بالحدّ من الفقر ومعالجة آثار الأزمات الاقتصادية”.

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