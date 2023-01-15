فيضانات كارثية.. شاهد كيف انهار جزء من الشارع من جرف بولاية كاليفورنيا

2023/01/15 | 10:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر لقطات من مدينة بيسكاديرو، التي تقع على الساحل جنوبي سان فرانسيسكو إلى غربي سان خوسيه، انهيارًا لجزء من الطريق وسقوطه من جرف.

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