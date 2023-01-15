ضباب و إرتفاع درجات الحرارة .. طقس العراق للأيام القادمة

2023/01/15 | 10:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

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