انقاذ ثلاث نساء وطفل وانتشال جثة بحريق في البصرة

2023/01/15 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، انقاذ ثلاث نساء وطفل وانتشال جثة من دار محترق في محافظة البصرة.

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