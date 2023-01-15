مصرع رجل مسن وانقاذ ثلاث نساء وطفل باحتراق دار في البصرة

2023/01/15 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي رجل مسن حتفه بينما تمكنت فرق

الدفاع المدني من إنقاذ ثلاث نساء وطفل

جراء احتراق منزل في قضاء أبي الخصيب

بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق،

وفقا لما أعلنته مديرية الدفاع المدني

اليوم الأحد.

وأوضحت ا

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