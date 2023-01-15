وزارة الاعمار: انجاز مشروع بناية عقارات الدولة في محافظة واسط

2023/01/15 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، الاحد، عن انجاز

مشروع بناية عقارات الدولة في محافظة

واسط، بإشراف دائرة المباني وتنفيذ

شركة المنصور العامة التابعتين

للوزارة، بكلفة بلغت اكثر من 3 مليارات

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