2023/01/15 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

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مدرب المنتخب القطري برونو بنهيرو لدينا كامل الجاهزية لمواجهة المنتخب العراقي غدامدرب منتخب قطر: ما يقلقنا اننا أخذنا راحة أقل من العراق بعد مباريات المجموعاتمدرب قطر: المتخب العراقي منتخبا قويا لكننا سنكون مستعدين لمواجهتهم

يتبع ...

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