كاساس يتحدث عن استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة قطر غدا

2023/01/15 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اكد مدرب المنتخب الوطني العراقي، خيسوس كاساس، اليوم الاحد، أن مباراة الغد امام المنتخب القطري ستعتمد على العامل البدني للاعبين.

وقال كاساس، في المؤتمر الصحفي بالبصرة، وحضرته (بغداد اليوم)، إن "امتلاء الملعب امر إيجابي وساهم بارتفاع اداء الفريق الوطني"، مضيفا أن "العامل البدني في مباراة الغد سيكون شيئ اساسي ولهذا حاولنا بالمباريات السابقة تغيير اللاعبين لتلافي الإرهاق".وتابع، أنه "بالنسبة لي جميع اللاعبين أساسيين لكنني احتاج في بعض لحظات المباريات اللاعب الأفضل"، مبينا أن "مباراة الغد مهمة جدا ونحن نفكر في كل مباراة على حدة ومباراة قطر هي الأهم".

ويواجه العراق يوم غد الاثنين المنتخب القطري على استاد ملعب جذع النخلة ضمن مباريات نصف نهائي بطولة خليجي 25.

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