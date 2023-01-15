السليمانية.. تجدد الاحتجاجات في بنجوين للمطالبة بالخدمات (صور)

2023/01/15 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

جدد المئات من المواطنين في محافظة السليمانية، اليوم الاحد، الاحتجاجات الشعبية في قضاء بنجوين الحدودي للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص العمل.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المئات من أهالي قضاء بنجوين خرجوا باحتجاجات غاضبة للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص العمل للشباب في المحافظة".

وأضاف أن "المواطنين هددوا بالتصعيد في حال لم تنفذ مطالبهم من قبل الجهات المعنية".

تحرير: أ.ق

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