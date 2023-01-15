2023/01/15 | 11:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bSia_MlVlcI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد ان شاهد لقاء الشاعر داوود الغانم عبر قناة الرشيد كاظم الساهر يحسم الجدل لحضور أفتتاح كأس الخليج) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد ان شاهد لقاء الشاعر داوود الغانم عبر قناة الرشيد كاظم الساهر يحسم الجدل لحضور أفتتاح كأس الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).