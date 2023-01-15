خليجي البصرة: كاساس: جميع اللاعبين متاحون ولا مخاوف من مواجهة قطر

2023/01/15 | 11:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاحد 15 كانون الثاني 2023 كاساس: جميع اللاعبين متاحون ولا مخاوف من مواجهة قطر...

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