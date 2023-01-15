ضبط 8 شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية

2023/01/15 | 11:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن ضبط 8 شاحنات تحمل مواد مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة في كمرك المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “الكمارك أعلنت عن قيام قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية بضبط (8) شاحنات تحمل مواد متنوعة مخالفة للضوابط و […]

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