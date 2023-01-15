مصطفى ناظم: الأجواء داخل كتيبة أسود الرافدين مثالية

2023/01/15 | 12:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم مصطفى ناظم، أن أسود الرافدين يمتلكون الأفضلية في مواجهة قطر بنصف نهائي خليجي 25.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد إن “مباراة قطر ستكون صعبةً على كلا الفريقين، لكننا نمتلك الأفضلية كوننا نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا التي تحرص على تقديم الدعم والإسناد لنا”.

وأضافَ ناظم “نحن حريصون على تطبيق الواجبات في كل مباراةٍ من أجل الظهور بمستوى طيبٍ وتحقيق نتيجة ايجابيّة”.

وشكرَ ناظم مدرب الفريق خيسوس كاساس في تقديمه الدعم والدفاع عن لاعبيه بشكلٍ مستمر، موضحاً إن “الأجواء داخل كتيبة أسود الرافدين مثالية، متأملاً قطف الثمار في نهايةِ المطاف لتحقيق إنجاز جديدٍ للكرةِ العراقيّة”.

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