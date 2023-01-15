مدرب منتخبنا الوطني: قطر منتخب عظيم والمواجهة أمامه ستكون صعبة

2023/01/15 | 12:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم خيسوس كاساس، أن المواجهة امام قطر في نصف نهائي كأس الخليج “خليجي 25”.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن “تعليقات الجماهير في بداية البطولة كانت سلبية والان تغيرت بعدما تأهل المنتخب إلى نصف نهائي كأس الخليج”.

وبين أن “قطر منافس عظيم يملك العديد من اللاعبين الذين لعبوا في المونديال، نحن نلعب ملعبنا امام جماهيرنا ونريد اسعادهم بالتأكيد ستكون المواجهة صعبة”.

وأضاف أن “جميع اللاعبين بإمكانهم المشاركة بصفة أساسية وساستخدم تشكيلة مخصصة لكل مباراة على حدة وكل لاعب يمتلك شخصية مختلفة ولا يوجد لاعب اساسي واحتياطي، أكرر، اتبع اسلوب المدرب سيميوني بالتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل عن الاخرى”.

وأكمل أن “الجماهير استقبلوني بأذرع مفتوحة، لم أشاهد هذا الحب من قبل”، مبيناً أن “كرة القدم مثل الحياة ويجب أن تكون منفتحاً على تغيير الأسلوب في أي لحظة”.

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