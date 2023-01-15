2023/01/15 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أحصت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الاحد ، اعداد الوافدين عبر منفذي مطار البصرة وسفوان الحدودي لمدة مابين 12/28-14 /1 / 2023.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكثر من 55 الف وافد..



المنافذ تحصي اعداد الوافدين من منفذي مطار البصرة وسفوان المركز الخبري الوطني.

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