2023/01/15 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة القتلى جراء العواصف التي اجتاحت أنحاء البلاد إلى 27 شخصا في وقت يحذر فيه خبراء الأرصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة.وقال مكتب الدفاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حصيلة قتلى العواصف التي اجتاحت الفلبين الى 27 شخصا المركز الخبري الوطني.

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