التقطتها باللحظة المناسبة.. أمريكية ترصد صورًا طريفة لحيوانات برية وتحصد 8 ملايين مشاهدة

2023/01/15 | 12:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادةً ما تحاول مصورة الحياة البريّة الأمريكيّة، جوليا كوك، توثيق مشاهد ملحميّة للحيوانات الموجودة أمامها.ولكن قرّرت كوك نشر الجانب المضحك لصورها عبر تطبيق "تيك توك"، وتفاجأت بتفاعل كبير من الأشخاص على الإنترنت.

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