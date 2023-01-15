لندن.. استهداف كنيسة يوقع عدد من الجرحى

2023/01/15 | 12:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعت الشرطة شهود العيان إلى تقديم إفاداتهم.

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