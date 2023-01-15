2023/01/15 | 12:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 يناير، 2023 بغداد/المسلة: يشعر العراقيون بانهم يدفعون الرسوم والضرائب عبر الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى،...

ظهرت المقالة رسوم و ضرائب بالمليارات مجهولة المصير بعد انتهاء قانون الموازنة أولاً على المسلة.

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