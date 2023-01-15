مدرب البحرين: مواجهة عُمان في نصف النهائي صعبة

2023/01/15 | 12:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أقر مدرب المنتخب البحريني هيليو سوزا، أن نتائج البحرين في دور المجموعات تؤكد صعوبته في مواجهتنا بنصف نهائي كأس الخليج “خليجي 25”.

وقال سوزا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن “منتخب البحرين أمام مباراة صعبة في الدور نصف النهائي مع منتخب عمان نأمل فيها بتحقيق الانتصار”.

وبين أن “المنتخب العماني يملك الخبرة ونتائجه في دور المجموعات تؤكد أنه منافس صعب”، مشيراً إلى إن “فريقه مطالب من قبل الجماهير بالوصول الى هذه المرحلة لأننا حاملين للقب”.

وسيتواجه المنتخبان غداً الأثنين في نصف نهائي المسابقة.

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