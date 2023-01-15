مدرب قطر: أخشى من الحالة البدنية أمام العراق

2023/01/15 | 12:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب مدرب قطر برونو بينيرو، خشيته من الحالة البدنية للاعبيه في مواجهة خمنتخبنا الوطني بنصف نهائي كأس الخليج “خليجي 25”.

وقال بينيرو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العراق إن “المنتخب القطري حصل على يوم راحة أقل من العراق واخشى من الحالة البدنية لمنتخبنا”.

وأضاف أن “العراق منتخب قوي بدنياً ولكننا سنجابههم، متاكد من امتلاء ملعب البصرة بالجماهير المساندة للعراق ومن يتجنب ارتكاب اقل عدد من الاخطاء سينتصر في المباراة”.

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