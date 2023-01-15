وزارة المالية .. إنجاز إجراءات استحداث أكثر من 17 ألف درجة لتثبيت العقود

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، إنجاز إجراءات استحداث أكثر من 17 ألف درجة ظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة/ الوجبة الثالثة.
وقالت الوزارة في بيانها (15 كانون الثاني 2023)، “انجزت دائرة الموازنة في وزارةالمالية اليوم إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت المتعاقدين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، والبالغة أكثر من 17 ألف درجة، الوجبة الثالثة موزعة كالآتي”:
وزارة العمل / المركز 106
دائرة صحة ذي قار 1824
وزارة البيئة / المركز 277
وزارة الموارد المائية / دائرة المصب العام 102
مديرية بلديات محافظة ذي قار 4
مديرية شباب ورياضة الانبار 190
وزارة الاعمار والاسكان/ دائرة الاشغال والصيانة 8
مديرية بلديات محافظة بابل 2
دائرة صحة واسط 1404
مديرية زراعة الانبار 771
الهيئة العامة للسدود والخزانات 113
محافظة الانبار 16
هيئة البحث والتطوير الصناعي 73
مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة 281
دائرة البحوث الزراعية 462
دائرة العمل والتدريب المهني / ميسان 7
دائرة الثروة الحيوانية 180
وزارة الزراعة / دائرة البستنة 457
دائرة صحة الانبار 1437
الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية 874
المؤسسات البلدية لمحافظة المثنى 2252
وزارة الثقافة / دار الشؤون الثقافية 61
مديرية ماء ميسان 1155
المؤسسات البلدية لمحافظة ميسان 2409
وزارة الموارد المائية/ مركز الدراسات والتصاميم الهندسية 32
دائرة التسجيل العقاري 29
مديرية بلديات محافظة الديوانية 42
دائرة الكّتاب العدول 86
وزارة العدل/ دائرة التنفيذ 70
المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية/ البصرة 70
دائرة طرق وجسور الديوانية 5
هيئة الحماية الإجتماعية 113
دائرة البلديات / ميسان 6
الجامعة المستنصرية 222
الجامعة العراقية 1073
جامعة تكنلوجيا المعلومات والإتصالات 4
جامعة ميسان 95
جامعة النهرين 27
جامعة ذي قار 155
جامعة البصرة 1056
وأضافت، “إذ تأتي اجراءات الاستحداث استنادا الى أحكام المادة (٤٥ / خامساً) من قانون الإدارة المالية العامة رقم 6 لسنة 2019، إذ يتم تضمين فرق المبالغ ضمن موازنة العام 2023”.
وتابعت، أنه “سيتم تزويد الجهات المعنية بأسماء المعينين كافة، على ان تتحمل تلك الجهات صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين”.
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