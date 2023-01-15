وزارة المالية .. إنجاز إجراءات استحداث أكثر من 17 ألف درجة لتثبيت العقود

2023/01/15 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، إنجاز إجراءات استحداث أكثر من 17 ألف درجة ظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة/ الوجبة الثالثة.

وقالت الوزارة في بيانها (15 كانون الثاني 2023)، “انجزت دائرة الموازنة في وزارةالمالية اليوم إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت المتعاقدين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، والبالغة أكثر من 17 ألف درجة، الوجبة الثالثة موزعة كالآتي”:

وزارة العمل / المركز 106

دائرة صحة ذي قار 1824

وزارة البيئة / المركز 277

وزارة الموارد المائية / دائرة المصب العام 102

مديرية بلديات محافظة ذي قار 4

مديرية شباب ورياضة الانبار 190

وزارة الاعمار والاسكان/ دائرة الاشغال والصيانة 8

مديرية بلديات محافظة بابل 2

دائرة صحة واسط 1404

مديرية زراعة الانبار 771

الهيئة العامة للسدود والخزانات 113

محافظة الانبار 16

هيئة البحث والتطوير الصناعي 73

مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة 281

دائرة البحوث الزراعية 462

دائرة العمل والتدريب المهني / ميسان 7

دائرة الثروة الحيوانية 180

وزارة الزراعة / دائرة البستنة 457

دائرة صحة الانبار 1437

الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية 874

المؤسسات البلدية لمحافظة المثنى 2252

وزارة الثقافة / دار الشؤون الثقافية 61

مديرية ماء ميسان 1155

المؤسسات البلدية لمحافظة ميسان 2409

وزارة الموارد المائية/ مركز الدراسات والتصاميم الهندسية 32

دائرة التسجيل العقاري 29

مديرية بلديات محافظة الديوانية 42

دائرة الكّتاب العدول 86

وزارة العدل/ دائرة التنفيذ 70

المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية/ البصرة 70

دائرة طرق وجسور الديوانية 5

هيئة الحماية الإجتماعية 113

دائرة البلديات / ميسان 6

الجامعة المستنصرية 222

الجامعة العراقية 1073

جامعة تكنلوجيا المعلومات والإتصالات 4

جامعة ميسان 95

جامعة النهرين 27

جامعة ذي قار 155

جامعة البصرة 1056

وأضافت، “إذ تأتي اجراءات الاستحداث استنادا الى أحكام المادة (٤٥ / خامساً) من قانون الإدارة المالية العامة رقم 6 لسنة 2019، إذ يتم تضمين فرق المبالغ ضمن موازنة العام 2023”.

وتابعت، أنه “سيتم تزويد الجهات المعنية بأسماء المعينين كافة، على ان تتحمل تلك الجهات صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة المالية .. إنجاز إجراءات استحداث أكثر من 17 ألف درجة لتثبيت العقود) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة المالية .. إنجاز إجراءات استحداث أكثر من 17 ألف درجة لتثبيت العقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).