استقرار اسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بإقليم كُردستان

2023/01/15 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

كما ان بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 157900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.



وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس السبت.

بالإضافة إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 157500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر الدولار البيع 157950 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 157925 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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