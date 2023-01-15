استقرار أسعار الذهب في أسواق بغداد و كُردستان

2023/01/15 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

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استقرت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (15 كانون الثاني 2023).

كما أنّ أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 421 الف دينار، وسعر الشراء 417 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس السبت.

بالإضافة إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 391 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 387 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 الف دينار و 430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 390 الفاً و 400 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 سعر بيع 485 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 445 الف دينار، وسجل عيار 21 سعر بيع 430 الف دينار، فيما سجل عيار 18 سعر بيع 365 ألف دينار.

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