مسؤول محلي: الأمطار ترفع مياه أهوار الجبايش

2023/01/15 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول محلي انتعاش اهوار الجبايش

إثر التحسن الملحوظ في نسبة الإغمار،

وتحدث عن استقرار السكان وعودتهم إلى

حياتهم الطبيعية.

وقال مدير إدارة مشاريع الاهوار

والاراضي الرطبة في محافظة ذي قار عدنان

عبد

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