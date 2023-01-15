احصائية رسمية.. تعرف على اعداد الوافدين الى العراق خلال بطولة خليجي 25

2023/01/15 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف هيئة المنافذ الحدودية العراقي،

الاحد، عن اعداد الوافدين الى العراق

خلال بطولة خليجي 25.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "اعداد الوافدين من منفذ

مطار البصرة من تاريخ 28 /12 لغاية

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