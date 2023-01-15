2023/01/15 | 12:47 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مسؤول حكومي، الاحد، عن بدء تدفق
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سيول جارفة في 6 وديان على الحدود
العراقية – الايرانية شرق ديالى.
وقال مدير ناحية قزانية (98كم شرق بعقوبة)
مازن الخزاعي في تصريح صحفي، إن "موجة
الامطار الغزيرة على
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيول تتدفق في 6 وديان على الحدود العراقية – الايرانية شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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