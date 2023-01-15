السيول تتدفق في 6 وديان على الحدود العراقية – الايرانية شرق ديالى

2023/01/15 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول حكومي، الاحد، عن بدء تدفق

سيول جارفة في 6 وديان على الحدود

العراقية – الايرانية شرق ديالى.

وقال مدير ناحية قزانية (98كم شرق بعقوبة)

مازن الخزاعي في تصريح صحفي، إن "موجة

الامطار الغزيرة على

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