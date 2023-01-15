شرطة البصرة تصدر تحذيرا بشأن بطاقات الدخول للملاعب

2023/01/15 | 13:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت قيادة شرطة البصرة اليوم الاحد، تحذيرا يخص بطاقات الدخول للملاعب.وذكر بيان للقيادة تلقته ايرث نيوز، “تحذر قيادة شرطة محافظة البصرة الجماهير من استخدام بطاقات مزورة للدخول الى الملاعب وسيتم التعامل مع هذه الحالات السلبية وفق المواد القانونية التي تختص بالتزوير وستعرض مستخدمها الى المسائلة القانونية حيث تعتبر جريمة التزوير جريمة مخله […]

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