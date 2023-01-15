بريطانيا تعتزم إرسال 14 دبابة «تشالنجر2» وأسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

2023/01/15 | 13:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (رويترز) قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان صباح الأحد إن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز تشالنجر2 وأسلحة ثقيلة أخرى إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، وستدرب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات والمدفعية في الأيام المقبلة.وذكر متحدث … Readmore

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