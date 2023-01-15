اسعار الذهب تميل إلى الاستقرار في أسواق بغداد و كُردستان

2023/01/15 | 13:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (15 كانون الثاني 2023).كما أنّ أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال … Readmore

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