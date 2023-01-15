عن تضحيات النساء وإنجاب الأطفال.. أنس جابر تتحدث عن حياتها

2023/01/15 | 13:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، المصنفة الثانية عالميا سعيها لإلهام النساء في العالم العربي وأفريقيا والعمل على الارتقاء برياضة كرة المضرب النسائية هناك.

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