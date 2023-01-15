آلاف المنظمات غير الحكومية بالعراق وجدل حول دورها.. مراقبون يتحدثون للجزيرة نت

2023/01/15 | 13:12 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قرابة العقدين على بدء عمل المنظمات غير الحكومية في العراق، ازداد عددها ليتجاوز 5 آلاف منظمة في البلاد، وهو ما يثير العديد من التساؤلات عن نشاطاتها وعن المؤشرات السلبية والإيجابية التي تكتنف عملها.

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