2023/01/15 | 13:27 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. النزاهة تستقدم مدير مكتب امين بغداد الحالي بتهمة اختلاس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/15 | 13:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. النزاهة تستقدم مدير مكتب امين بغداد الحالي بتهمة اختلاس) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. النزاهة تستقدم مدير مكتب امين بغداد الحالي بتهمة اختلاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).