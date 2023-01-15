نفذت جرائم قتل وسرقة وخطف.. القبض على عصابة

2023/01/15 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على عصابة "خطيرة" نفذت جرائم قتل وسرقة وخطف في ميسان وذي قار.

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